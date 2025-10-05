Водолацкий: ВСУ скоро смогут пополнять свои ряды только за счет наемников

Собственный резерв человеческих сил армии Украины скоро иссякнет, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины скоро смогут пополнять свои ряды только за счет иностранных наемников из-за отсутствия собственного человеческого резерва. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

На пленарной сессии "Валдая" президент РФ Владимир Путин заявил о том, что насильственная мобилизация на Украине, а также возвращение на фронт раненых после излечения не позволяют ВСУ восполнять потери. Также, как отметил российский лидер, ВСУ в сентябре потеряли 44,7 тыс. военнослужащих, половина которых приходится на безвозвратные потери.

"Пополнение рядов ВСУ за счет собственных средств людского резерва сегодня уже в отрицательной стадии. Поэтому Польша, Чехия, Германия, Франция проводят работу, чтобы отправлять на помощь ВСУ своих наемников, которые за деньги воюют и убивают мирное гражданское население, в том числе и в первую очередь - украинское. Это известно по освобожденным селам Днепропетровской и Сумской областей, где люди рассказывали о зверствах тех же колумбийских наемников, польских, которые издеваются, грабят, насилуют", - сказал собеседник агентства.

Ранее в беседе с ТАСС Водолацкий заявил о том, что большие потери в рядах Вооруженных сил Украины объясняются отсутствием необходимой подготовки мобилизованных и расправами нацбатальонов над украинскими военными.