Капеллан рассказал, как бойцы на СВО меняют взгляд на веру

Отец Станислав привел в пример случай, когда шеврон с изображением святого уберег военнослужащего от гибели

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Многие российские военнослужащие пересматривают свой взгляд на веру после ситуаций в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС военный священник Воздушно-десантных войск группировки "Днепр" Станислав после богослужения с личным составом в Запорожской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Недавно был у меня случай в одном из соединений. Молодой парень, 22 года, по-моему, зашел на задачу и начался обстрел той позиции, где он находился. Говорит: разрывы были все ближе и ближе, но, раз, и ушли стороной. Он мне говорит: батюшка, что мне сделать? Я так каюсь перед Богом, что всегда отрицал его присутствие. Но, начался обстрел, и я начал молиться. Я вышел и понимаю, что без Бога больше не могу", - процитировал он бойца.

Отец Станислав также привел в пример случай, когда шеврон с изображением святого уберег военнослужащего от гибели. "Я всегда говорю: чудеса здесь всегда и повсюду. Просто, как к этому относиться. Есть ребята, у которых рядом упал снаряд и не разорвался. Кто-то из них скажет: вот, мне повезло. Кто-то скажет: Слава Богу. <...> У человека был шеврон с ликом Господа на груди, осколок в нем остановился большой", - сказал капеллан.

Военный священник провел молебен, причастил бойцов и сказал им напутственные слова перед тем, как они отправились выполнять боевые задачи. "В одном месте есть полевой храм, под землей сделанный, все укреплено. Один раз был достаточно близко разрыв, так что у нас во время вечерней службы задуло в храме все свечи. Настолько меня поразило, что никто из ребят даже не дернулся, не повернулся. А они мне говорят: мы молимся, мы стоим, Господь посреди нас, чего нам бояться", - заключил отец Станислав.