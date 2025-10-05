Бойцы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ

Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка уничтожили три наземных робототехнических комплекса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками, робототехнические комплексы и минометы ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б", который быстро отработал по цели и с первого попадания уничтожил склад противника", - говорится в сообщении.

Также на данном направлении операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК). "Уничтожив НРТК ВСУ, российские подразделения лишили противника возможности перевозить необходимые для них грузы", - отметили в министерстве.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боях в районе н. п. Бересток на константиновском направлении. Бойцами группировки были обнаружены пункт управления беспилотниками и два миномета ВСУ. "Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск, которые уничтожили объекты врага", - сказали в МО РФ.