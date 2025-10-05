Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 300 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 430 человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 300 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 человек, от действий группировок "Запад" - до 225, "Южная" - до 130, "Центр" - более 430, на направлении "Восток" - свыше 270, "Днепр" - до 55 военнослужащих.