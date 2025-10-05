ВС РФ поразили объекты энергетики ВСУ и пункты дислокации в 137 районах

Российские военные также нанесли удары по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам дислокации ВСУ и объектам энергетики в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.