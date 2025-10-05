Над Белгородской областью за три часа уничтожили 19 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над Белгородской областью за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 октября с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.