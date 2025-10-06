Десантники дронами уничтожили пехоту ВСУ на запорожском направлении

Как заявили в Минобороны, противника настигали в каждом укрытии

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Подразделения беспилотников Новороссийского полка горного соединения ВДВ уничтожили дронами пехоту противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В одном из населенных пунктов запорожского направления расчетами БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ была выявлена группа пехоты противника, которая пыталась скрытно перемещаться. Операторы FPV-дронов настигали противника в каждом укрытии. Благодаря точному заведению оптоволоконного дрона в дверной проем постройки двухэтажное здание <...> сгорело. Живая сила противника была полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ активно уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и личный состав ВСУ ударными оптоволоконными FPV-дронами.