Группировка "Днепр" уничтожила танк ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, был обнаружен и успешно уничтожен замаскированный танк противника. Операторы FPV-дронов ежедневно наносят ущерб противнику, как в живой силе, так и в боевой технике", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, БПЛА группировки "Днепр" продолжают наносить значительный урон ВСУ, показывая высокую эффективность в выполнении боевых задач.

"Наши находят цели на "Мавиках", передают на командный пункт, КП передает [информацию] нам. Мы всегда в двух-трех минутах готовности, взлетаем и бьем", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным Автор. По его словам, за 16 месяцев участия в специальной военной операции он поразил более 100 целей ВСУ: от пехоты до танков иностранного производства.