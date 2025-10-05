Солдат "Скалы" под Красноармейском несколько дней ждал возможности сдаться

Для сдачи в плен Евгений Вирек сбежал от своих сослуживцев

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Солдат элитного подразделения ВСУ "Скала" под Красноармейском несколько дней искал возможности сдаться в российский плен. Как рассказал ТАСС солдат подразделения Евгений Вирек, для этого он сбежал от своих сослуживцев.

"Я несколько дней прятался в разбитых домах, на болотах. Ваши пацаны, там ходили-ходили, и меня один солдат заметил", - сказал пленный.

Он подчеркнул, что при пленении ему помогли, накормили, напоили, обеспечили всем необходимым.

2 октября ТАСС сообщил о сдаче в плен под Красноармейском группы военнослужащих "Скалы".