Солдат "Скалы" под Красноармейском несколько дней ждал возможности сдаться
Редакция сайта ТАСС
23:13
ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Солдат элитного подразделения ВСУ "Скала" под Красноармейском несколько дней искал возможности сдаться в российский плен. Как рассказал ТАСС солдат подразделения Евгений Вирек, для этого он сбежал от своих сослуживцев.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Я несколько дней прятался в разбитых домах, на болотах. Ваши пацаны, там ходили-ходили, и меня один солдат заметил", - сказал пленный.
Он подчеркнул, что при пленении ему помогли, накормили, напоили, обеспечили всем необходимым.
2 октября ТАСС сообщил о сдаче в плен под Красноармейском группы военнослужащих "Скалы".