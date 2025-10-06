Дрон-кабелеукладчик "Заноза" начали применять на всех направлениях СВО

БПЛА используется для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дрон-кабелеукладчик "Заноза" для прокладки линии связи между позициями по воздуху начал применяться на всех направлениях спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний "Гроза".

"Дрон-кабелеукладчик "Заноза" в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Кабелеукладчик - одна из возможных комплектаций модульного FPV-дрона "Заноза". Аппарат создан по совместной инициативе представителей Минобороны РФ и наших разработчиков", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, для выполнения задач на дрон устанавливается бобина, в которую загружается бронированный оптоволоконный кабель. "Далее, условно говоря, аппарат протягивает его между блиндажами для того, чтобы обеспечить связь. "Заноза" предназначен для сохранения жизней российских связистов, выполняющих задачи на переднем крае. Теперь их задачи перенесены на дрон", - подчеркнули в группе компаний "Гроза".

В организации также уточнили, что для прокладки линии связи применяется бронированный оптоволоконный кабель, устойчивый к внешнему воздействию. "Бронированный оптоволоконный кабель, который прокладывает "Заноза", защищен от внешнего воздействия. Даже если по кабелю проехать на транспорте, это его никоим образом не повредит", - добавил собеседник агентства.