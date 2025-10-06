В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

В числе сдавшихся есть инвалиды, а также командир взвода технического обслуживания танкового батальона, принимавший участие в боях за Купянск

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих сдалась в плен группировке войск "Восток" в Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

При эвакуации солдат ВСУ с линии фронта украинские войска предприняли несколько попыток их атаковать. В настоящий момент сдавшимся военным оказывается вся необходимая помощь.