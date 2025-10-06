Пленный: медицинские курсы в ВСУ преподавал американский инструктор

Пленный Сергей Дорофеев рассказал, что инструктор из США преподавал украинским солдатам тактическую медицину в течение двух недель

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили курсы тактической медицины у американского инструктора. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного отделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ старший сержант Сергей Дорофеев, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Медицину" нам проводил американский инструктор с позывным Вид, вместе с ним был переводчик. Он проводил с нами занятия по тактической медицине в течение около двух недель", - сказал собеседник агентства.

По словам украинского солдата, разведчиков также обучали выносливости, они проходили усиленную физическую подготовку.