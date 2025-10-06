Почти половина 154-й бригады ВСУ уничтожена под Купянском и Красноармейском

Пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона бригады Святослав Дорош рассказал о ликвидации около 40% формирования

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Российские войска в боях под Купянском и Красноармейском уничтожили почти половину 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона бригады Святослав Дорош.

"На покровском [красноармейском] и купянском направлениях было уничтожено около 40% нашей бригады [154-й отдельной механизированной бригады ВСУ]", - рассказал пленный. По словам командира, незадолго до переброски его подразделения в Днепропетровскую область командование также отправило его в штурмовое подразделение.

Святослав Дорош был принудительно мобилизован, когда приехал из Европы навестить родственников. Мужчина родился в Мурманской области, в семье военнослужащих. Отец почти 20 лет прослужил на атомной подводной лодке К-3. Дорош сдался в плен в Днепропетровской области после того, как был переброшен с харьковского направления и оказался в окружении российских сил.