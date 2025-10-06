Пленный Дорош: в Купянске ВСУ отправляют на штурмы танкистов из-за потерь

Людей забирали прямо из подразделений, сообщил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Галина Зверева/ ТАСС

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Украинское командование из-за больших потерь в Купянске Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников, рассказал ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят - "в закрепы" (закрепление на занятых рубежах после штурма - прим. ТАСС), вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь", - рассказал пленный.

Дорош был принудительно мобилизован, когда приехал из Европы навестить родственников. Мужчина родился в Мурманской области, в семье военнослужащих. Его отец почти 20 лет прослужил на советской атомной подводной лодке К-3.