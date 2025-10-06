Пленный из ВСУ рассказал, что отряд "Скала" разбивают из-за отсутствия ротаций

Военнослужащий добавил, что тела погибших под Красноармейском украинских солдат никто не забирает

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Российские войска успешно разбивают элитное подразделение ВСУ "Скала" под Красноармейском в ДНР из-за отсутствия у украинских военных ротации. Об этом рассказал ТАСС солдат подразделения Евгений Вирек.

"Нам говорили, что через две недели будет подмена. Нас из-за этого разбили, просто разбивают, погибают наши все [солдаты "Скалы"]", - сказал пленный.

Он добавил, что тела погибших солдат ВСУ остаются на месте гибели, их никто не забирает.

2 октября корреспондент ТАСС сообщил о сдаче в плен под Красноармейском группы военнослужащих элитного подразделения ВСУ.