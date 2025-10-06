Группировка "Запад" уничтожила БТР-4 "Буцефал" и британскую гаубицу L119 ВСУ

Также были уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 7 терминалов спутниковой связи Starlink и 4 полевых склада боеприпасов противника

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили БТР-4 "Буцефал", семь минометов и британскую гаубицу L119 ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"За сутки потери противника составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер "Бруцефал", бронеавтомобиль Cougar, 15 автомобилей, гаубицу L119 производства Великобритании и семь минометов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 18 тяжелых боевых квадрокоптеров", - сказал Бигма.

Также, по его информации, были вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 7 терминалов спутниковой связи Starlink и 4 полевых склада боеприпасов противника.