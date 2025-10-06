Бойцы РФ пробирались в Кузьминовку маленькими группами и в антидроновых пончо

После закрепления передовых штурмовых подразделений на промежуточных точках по позициям противника в селе начали наноситься удары расчетами артиллерии и ударных дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск пробирались в село Кузьминовка в ДНР небольшими группами из двух и трех человек, спрятавшись под маскировочными антидроновыми пончо. Об этом рассказал боец с позывным Гермес на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В воскресенье в военном ведомстве сообщили об освобождении Кузьминовки подразделениями Южной группировки.

"Нашим командованием было принято решение взять населенный пункт. В ночное время на промежуточной точке наших бойцов "двойками" и "тройками" заводили под пончо, чтобы противник, если ведет разведку в небе, не увидел наших бойцов, которые идут на задачу", - сказал Гермес.

Военный добавил, что после закрепления передовых штурмовых подразделений на промежуточных точках по позициям противника в селе начали наноситься удары расчетами артиллерии и ударных дронов. "После того как расчеты БПЛА и артиллерии отработали, производилась зачистка нашими бойцами. Тем самым мы выбили противника из их укрепрайонов и взяли их под контроль", - отметил он.