Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Группировка "Восток" за сутки уничтожила три станции Starlink

Противник также лишился 14 пунктов управления БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:01
Минобороны России
© Минобороны России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 3 станции Starlink и 14 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", 8 автомобилей, склад материальных средств, пункты боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Он также подчеркнул, что бойцы группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине