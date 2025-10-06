Группировка "Восток" за сутки уничтожила три станции Starlink
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 3 станции Starlink и 14 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", 8 автомобилей, склад материальных средств, пункты боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.
Он также подчеркнул, что бойцы группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.