Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Противник располагался в лесном массиве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведки с применением беспилотного летательного аппарата в лесном массиве Днепропетровской области был обнаружен укрепленный пункт управления БПЛА противника. Расчет РСЗО "Град" оперативно выдвинулся на огневую позицию и выполнил залп по выявленной цели. Укрепленный пункт управления беспилотниками уничтожен вместе с расчетом противника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также рассказали об обнаружении и уничтожении силами группировки пунктов временной дислокации и пехоты ВСУ в Днепропетровской области. "Воздушная разведка <…> подтвердила использование жилых домов в одном из населенных пунктов Днепропетровской области для размещения военнослужащих ВСУ. После подтверждения координат по выявленным целям был нанесен комплексный удар. Операторы применили ударные беспилотные летательные аппараты "Молния-2", а также FPV-дроны-камикадзе. В результате точных попаданий пункты временной дислокации уничтожены, находившиеся там боевики ликвидированы", - сказали в Минобороны.