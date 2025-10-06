Бойцы "Центра" уничтожили пехоту ВСУ на красноармейском направлении

Уничтожение целей позволило российским штурмовым подразделениям группировки без потерь продвинуться вглубь обороны противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и укрепления противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" в круглосуточном режиме уничтожают живую силу, укрепления и пункты управления ВСУ на красноармейском направлении СВО. В ходе боевой работы были выявлены пункты временной дислокации неонацистов. Точные попадания привели к разрушению укрытий и ликвидации находившейся внутри живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что уничтожение целей позволило российским штурмовым подразделениям группировки войск "Центр" без потерь продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых позициях.