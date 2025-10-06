"Грады" РФ уничтожили технику и пункты БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

Один из расчетов уничтожил важный пункт управления беспилотниками и нарушил систему управления дронов противника на всем участке фронта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками, бронетехнику и пехоту противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что один из расчетов уничтожил важный пункт управления беспилотниками и нарушил систему управления БПЛА на всем участке фронта. "На кадрах один из расчетов РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка уничтожил командный пункт управления БПЛА подразделения ВСУ. Уничтожение данного командного пункта <…> боевиков ВСУ имеет особое значение - оно нарушило систему управления вражескими БПЛА, что привело к значительному снижению их активности на данном участке фронта", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что весь процесс поражения целей контролировался операторами БПЛА, а после выполнения боевой задачи расчеты покинули огневые позиции, чтобы исключить возможность ответного удара противника.