Снайперы РФ сбили несколько беспилотников "Баба-яга" при освобождении Вербового

Боевая работа солдат способствовала успешному продвижению штурмовых подразделений и взятию под контроль ключевых объектов в населенном пункте

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские снайперы группировки войск "Восток" сбили несколько тяжелых гексакоптеров "Баба-яга" противника при освобождении села Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта Вербовое Днепропетровской области снайперы группировки войск "Восток" обеспечивали прикрытие штурмовых групп. При выполнении боевых задач <…> уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", применявшихся противником для огневой поддержки и наблюдения", - говорится в сообщении.

Снайпер с позывным Никон, принимавший участие в освобождении села, рассказал, как именно удается обнаружить гексакоптеры противника. "Гексакоптер "Баба-яга" светится, как новогодняя елка, и громкий звук издает. За километр уже можно услышать. Ну и хорошо виден через тепловизионные прицелы", - сказал военнослужащий.

В ведомстве добавили, что боевая работа снайперов способствовала успешному продвижению штурмовых подразделений и взятию под контроль ключевых объектов в населенном пункте.