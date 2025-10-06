Бойцы РФ уничтожили блиндажи и пункты управления БПЛА ВСУ с помощью дрона Zala

Беспилотник собрал разведывательную информацию и передал огневым расчетам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Операторы разведывательного беспилотника Zala группировки войск "Южная" обеспечили уничтожение двух блиндажей и двух пунктов управления беспилотниками противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов Zala 944-го гвардейского самоходного артиллерийского полка Южной группировки войск, работая в круглосуточном режиме, обеспечивают уничтожение укреплений, пунктов временной дислокации и техники украинских формирований. Так, на основе собранной БПЛА Zala информации расчетами FPV-дронов, противотанковых управляемых ракет и артиллерийских орудий полка уничтожены два блиндажа с личным составом ВСУ и два пункта управления БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА Zala способен работать на высоте 1,5 тыс. метров, находиться в воздухе в течение нескольких часов и обеспечивать разведку местности на десятки километров. При этом его камера высокого разрешения помогает обнаружить замаскированные позиции, вооружение противника, а также скопления пехоты.-