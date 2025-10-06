Бойцы "Запада" дронами уничтожили пикапы с пехотой ВСУ в Харьковской области

После уничтожения первой машины оператор БПЛА устроил засаду и сумел уничтожить второй пикап противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 1-й танковой армии Западной группировки войск уничтожили пикапы с пехотой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области был выявлен пикап противника, перевозивший боевиков ВСУ в сторону своих позиций. Оператором ударного FPV-дрона, работавшего в режиме свободной охоты, моментально было принято решение об огневом воздействии на вражеское транспортное средство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после уничтожения первого пикапа оператор БПЛА устроил засаду и сумел уничтожить второй пикап противника. "После того как наши разведчики вывели из строя пикап ВСУ, они устроили воздушную засаду. С наступлением темноты боевики ВСУ предприняли попытку эвакуации своих побратимов. В свою очередь оператор ударного дрона, дождавшись прибытия второй машины боевиков ВСУ, повторил свои действия и уничтожил второй пикап, тем самым сорвав попытку проведения ротации противника", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что на кадрах объективного контроля зафиксированы точные попадания ударных дронов и уничтожение внедорожников с установленными на них комплексами РЭБ.