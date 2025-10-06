Марочко: ВС РФ улучшили положение на краснолиманском и северском направлениях

Военный эксперт отметил, что продвижение российских войск привело к сокращению площади оккупированной территории ЛНР

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Российские подразделения за минувшую неделю существенно улучшили свое положение на краснолиманском и северском направлениях в зоне специальной военной операции, освободив при этом пять населенных пунктов ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Обстановка на западных рубежах ЛНР за истекшую неделю претерпела изменения. В результате решительных действий подразделений Западной и Южной группировок войск существенно улучшено положение наших подразделений на краснолиманском и северском направлениях. Позитивные изменения на ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) и продвижение наших войск привело к увеличению буферной зоны и сокращению площади оккупированной территории ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны России.

Марочко напомнил, что за неделю силы РФ освободили пять населенных пунктов ДНР: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый. При этом противник, как отметил военный эксперт, сосредотачивал основные усилия на своей обороне. "Количество контратак украинских боевиков снизилось почти в два раза", - отметил собеседник агентства.