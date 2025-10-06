ТАСС: на сумском направлении в ротах ВСУ сбежали как минимум по 30 солдат

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 47-й и 158-й отдельной механизированной бригадах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Как минимум по 30 украинских солдат в каждой роте ВСУ самовольно оставили позиции на сумском направлении из-за большого числа потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах. Речь о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 47-й и 158-й отдельной механизированной бригадах. В каждой роте числится как минимум 30 военнослужащих, самовольно оставивших место службы", - сказала собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки в районе Константиновки противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну контратаку, успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции.