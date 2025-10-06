ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34

Авиазаводы не снижают темпов выпуска самолета и регулярно поставляют новые машины заказчику, сообщила пресс-служба корпорации

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года планируются новые поставки данного самолета в войска. По информации пресс-службы корпорации, в ходе применения в зоне СВО Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации России. Авиазаводы не снижают темпов выпуска самолета и регулярно поставляют новые машины заказчику.

"Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Это не последняя поставка в этом году. Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Один из летчиков Су-34, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что особенность данного самолета в том, что экипаж может выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.

"Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые", - отметил летчик.