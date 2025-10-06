Реклама на ТАСС
Бойцы РФ уничтожили два пункта БПЛА ВСУ севернее Клебан-Быкского водохранилища

Цели поразили операторы дронов Южной группировки войск
04:01
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками противника севернее Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск уничтожены два пункта управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении. 

