Бойцы РФ уничтожили два пункта БПЛА ВСУ севернее Клебан-Быкского водохранилища
04:01
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками противника севернее Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск уничтожены два пункта управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.