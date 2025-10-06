Над регионами России за ночь сбили 251 украинский БПЛА

Из них 34 аппарата уничтожили в Курской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 - над территорией Республики Крым, 34 - над территорией Курской области, 30 - над территорией Белгородской области, 20 - над территорией Нижегородской области, 17 - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Краснодарского края, по 8 БПЛА сбиты над территориями Брянской и Тульской областей, 4 - над территорией Рязанской области, по 2 БПЛА - над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по 1 - над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 5 - над акваторией Азовского моря", - сообщили в военном ведомстве.