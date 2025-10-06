Британский доброволец на СВО сжег свой паспорт из-за угроз на родине

В Великобритании грозили лишить Эйдена Минниса гражданства за поддержку России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Доброволец из Британии Эйден Миннис, который участвует в СВО, сжег свой паспорт из-за угроз правительства Великобритании лишить его гражданства за поддержку России. Об этом он рассказал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав видео.

"Я отказываюсь от своего британского гражданства не из-за гнева, а с ясностью человека, который стремится жить в соответствии с добродетелью", - написал он под видео.

Миннис уточнил, что его решение связано с тем, что британское правительство угрожает лишить его гражданства в соответствии со статьей 40 Закона о британском гражданстве.

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" - добавил Миннис, написав это на русском языке.