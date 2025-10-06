Марочко: ВСУ начали применять бесшумные FPV-дроны у Кременной в ЛНР

Военный эксперт отметил, что такие дроны сложно обнаружить и уничтожить

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины начали запускать бесшумные маленькие FPV-дроны в Серебрянском лесничестве у Кременной Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, такие дроны сложно обнаружить и уничтожить, однако российские бойцы нашли способы их обезвреживания.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас украинские боевики используют огромнейшее количество всевозможных дронов - как кустарного производства, так и промышленного. Касаемо маленьких FPV-дронов, которые бесшумные и летают по всей линии боевого соприкосновения: такие факты отмечены в Кременском округе, в частности в Серебрянском лесничестве. Принцип действия: такие дроны несут большие гексакоптеры, так называемые матки, и потом разбрасывают эти маленькие дроны. Эти дроны находятся в режиме ожидания определенное количество времени, после чего ими уже наносится удар", - сказал он.

Марочко отметил, что радиус полета у маленьких FPV-дронов небольшой - около 3-5 км, однако они "представляют серьезную угрозу" тем, что летают бесшумно. "Действительно, их тяжело уничтожать, поскольку они имеют маленький размер, очень тяжело их сбить. Но вместе с тем, мы уже нашли способы, как обезвреживать такие маленькие дроны", - заявил военный эксперт.