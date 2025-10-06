Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

В ходе тренировок будут применяться различные виды оружия

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в понедельник в нескольких районах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Ориентировочно до 16:00 [мск] в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес и мыса Сарыч флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в городе все спокойно.