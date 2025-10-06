Путин присвоил 20-му зенитному ракетному полку наименование "Херсонский"

Звание присвоено за массовый героизм, отвагу и стойкость, проявленные личным составом полка в боевых действиях

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование "Херсонский" 20-му зенитному ракетному полку. Соответствующий документ опубликован.

Отмечается, что звание присвоено за массовый героизм, отвагу и стойкость, проявленные личным составом полка в боевых действиях.

Президент отдельным указом также присвоил почетное наименование "гвардейская" 6-й общевойсковой армии.