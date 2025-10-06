Бойцы спецназа Балтфлота провели "бой" с подводными диверсантами в Финском заливе

Кроме того, военнослужащие провели стрельбы из специального стрелкового оружия, а также из бесшумного пистолета ПБ по мишеням, имитирующим диверсионную группу "неприятеля"

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/, Бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, дислоцированной в Кронштадте, провели учения по отработке навыков ведения подводного боя с "противником", стрельбы из штатного оружия и владения приемами рукопашного боя, сообщила пресс-служба флота.

"На первом этапе учений бойцы отряда ПДСС в полном снаряжении в акватории Финского залив отработали приемы подводного боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп", - говорится в сообщении.

На следующем этапе военнослужащие провели стрельбы из специального стрелкового оружия, а также из бесшумного пистолета ПБ по мишеням, имитирующим диверсионную группу "неприятеля".

Заключительным этапом учения стал рукопашный бой подводных спецназовцев. Специалисты отряда продемонстрировали приемы нападения и обороны, ближнего боя с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционирует в местах базирования Ленинградской ВМБ и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.