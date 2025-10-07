Бойцы "Востока" захватили трофейный Husky британского производства

Трофей передадут специалистам для детального изучения, после чего отправится для размещения в музеях и на выставках СВО

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" захватили и эвакуировали трофейный бронеавтомобиль Husky производства Великобритании, подорвавшийся на мине в районе Новоивановки на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Редкий экземпляр британской бронетехники, поставленный Украине Лондоном, был обнаружен подразделением разведки группировки "Восток" после подрыва. Территория вокруг машины была дополнительно заминирована противником, однако инженерное подразделение обеспечило безопасный проход для ремонтно-эвакуационной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бронеавтомобиль отбуксировали на несколько десятков км в тыл. "Бронеавтомобиль был отбуксирован в тыл на несколько десятков километров. По данным бойцов, внутри находилось стрелковое вооружение, боеприпасы и оборудование связи западного образца. Усиленная защита корпуса и сложная электронная начинка не спасли технику от поражения - мина полностью вывела ее из строя", - добавили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что трофей будет передан специалистам для детального изучения, после чего отправится для размещения в музеях и на выставках СВО.