Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

Как уточнили в Минобороны РФ, над территорией Курской области уничтожили четыре беспилотника

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ с 20:40 до 23:00 мск восемь украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 6 октября в период с 20:40 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, четыре дрона сбили над территорией Курской области, два - над Брянской областью и по одному беспилотнику над Белгородской областью и Республикой Крым.