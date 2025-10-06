Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА
20:15
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ с 20:40 до 23:00 мск восемь украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 6 октября в период с 20:40 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, четыре дрона сбили над территорией Курской области, два - над Брянской областью и по одному беспилотнику над Белгородской областью и Республикой Крым.