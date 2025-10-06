Младший сержант ВС РФ с помощью огнемета уничтожил пять солдат ВСУ

Сергей Береснев выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Младший сержант Сергей Береснев ликвидировал 5 украинских военнослужащих в ходе стрелкового боя с помощью огнемета. Об этом рассказали в Минобороны России.

Младший сержант Береснев выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта.

"В ходе несения боевого дежурства своевременно обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника. Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступил в стрелковый бой. В ходе боя младший сержант Береснев применил по скоплению врага реактивный пехотный огнемет "Шмель", тем самым уничтожив до пяти боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий военнослужащего противник был разбит, вследствие чего отступил.

Также в министерстве рассказали о подвиге гвардии рядового Ильи Широкова. Будучи командиром отделения взвода батареи артиллерийской разведки, он выполнял специальные задачи по обеспечению разведывательными данными пункт управления огнем.

"При ведении разведки, отделение гвардии рядового Широкова подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Проявив мужество и решительность, Илья оперативно отдал приказ подчиненному личному составу занять укрытие, а сам продолжил вести наблюдение и фиксировать координаты, откуда противник вел огонь", - сообщили там.

В ведомстве проинформировали, что решительные действия гвардии рядового позволили вскрыть орудия противника, которые в дальнейшем были уничтожены.