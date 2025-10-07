Пленный из ВСУ: на украинском полигоне обучались наемники из стран НАТО
00:01
КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. Командир разведывательного отделения 80-й десантно-штурмовой бригады, старший сержант Сергей Дорофеев, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал в беседе с ТАСС, что вместе с ним на полигоне проходили обучение иностранные наемники.
"Иностранцы в группах по пять-шесть человек ходили. Были англичане, американцы, поляки, грузины и вроде немцы. Они именно обучались, а не преподавали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подготовка на полигоне в Черновицкой области заняла 45 дней. После чего около 40 человек отправили в Сумы для участия в усиленных курсах.