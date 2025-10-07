"Тосочка" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Корректировку удара вели расчеты дронов в реальном времени

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поразил укрепленный опорный пункт противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие выполнили две серии выстрелов термобарических реактивных снарядов на дистанцию около 15 километров. Точные попадания нанесли значительные разрушения вражескому укреплению, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что корректировка удара велась расчетами дронов в реальном времени.

ТОС-2 "Тосочка", как и ее аналоги предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино", предназначена для поддержки пехоты, танков, поражения огневых позиций, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта противника. Боекомплект системы - 18 термобарических снарядов - создает температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до 6 гектаров. В эпицентре поражения создается резкий перепад давления.