Подполье: жители Херсона и Запорожья рассказывают ВС РФ, где прячутся ВСУ

Украинские солдаты укрываются в жилых домах, чем вызывают недовольство у гражданских, отметили в пророссийском подполье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ВСУ занимают жилые дома в подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье, пытаясь спрятаться от ударов российской армии. Недовольные этим местные жители намеренно передают их координаты ВС РФ, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"ВСУ давно практикуют размещение в жилых кварталах, потому что это снижает вероятность нанесения удара авиацией или баллистикой. Занимают покинутые дома, арендуют жилье у местных - видео в интернете на эту тему предостаточно. Помимо этого, военные стараются перемещаться на гражданских автомобилях. Однако местные жители такому соседству далеко не всегда рады. Часто самостоятельно выходят на связь и сообщают адрес, по которому проживают ВСУ. В Херсоне есть возможность поражать дома и автомобили FPV-дронами, точечно, чтобы не рисковать жизнями гражданских", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что киевский режим не может с этим эффективно бороться, поэтому в информационных сводках такие удары квалифицируются как огонь по гражданским.