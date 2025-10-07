Марочко: ВС РФ взяли под контроль 0,5 га леса у харьковского Синельниково

Военный эксперт также сообщил, что российские штурмовики в Харьковской области выдавили подразделения противника с занимаемых позиций

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев за последние несколько суток взяли под свой контроль 0,5 га леса у Синельниково Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последние трое суток российские штурмовики продвинулись в Харьковской области и выдавили подразделения противника с занимаемых позиций.

"Так, в районе населенного пункта Прилипка украинские боевики были вынуждены оставить ВОП (взводный опорный пункт - прим. ТАСС) из-за постоянного огневого воздействия ВС РФ. Северо-западнее Синельниково под наш контроль перешло около 0,5 га леса", - сказал он.