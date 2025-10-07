Марочко: бойцы РФ продвинулись почти на 1 км южнее харьковского Хатнего

Такого результата удалось добиться за несколько суток, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за последние несколько суток продвинулись почти на 1 км южнее населенного пункта Хатнее Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На хатненском участке есть продвижение до 1 км в южном направлении от населенного пункта [Хатнее]", - сказал он, уточнив, что бойцы РФ добились такого результата за последние несколько суток.

Военный эксперт сообщил, что в Волчанске ВС РФ расширили зону контроля в прибрежной зоне реки Волчья и начали зачистку местности, занимая новые рубежи. При этом у Волчанских Хуторов на опорном пункте противника бойцы РФ уничтожили пулеметный расчет и машину противника, добавил Марочко.