Марочко: ВС РФ начали зачистку окраин освобожденного Отрадного

Военный эксперт рассказал, что российские силы продвигаются в западном и южном направлениях окрестностей населенного пункта

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ начали зачистку окрестностей населенного пункта Отрадное Харьковской области, продвигаясь в западном и южном направлениях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Отрадного ВС РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях. Следует отметить, что вооруженные формирования Украины в данном районе еще сохраняют боеспособность и оказывают ожесточенное сопротивление", - сказал он.

Об освобождении населенного пункта 6 октября сообщили в Минобороны РФ. При этом ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Отрадное, начали продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью.