Картаполов: за атаки на ЗАЭС Россия ударит туда, где "будет очень больно" Киеву

При этом РФ не будет бить по украинским АЭС, заявил глава комитета Госдумы по обороне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Россия в ответ на атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не будет бить по украинским АЭС, но сделает киевскому режиму больно по-другому. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о возможном ответе России на удары киевского режима по ЗАЭС.

"Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам. Потому что каждый такой удар уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага и помогает нашим ребятам двигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции", - сказал депутат.

Он также указал, что ударами по Запорожской АЭС киевский режим пытается "спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию". "Этот режим чисто террористический, это люди без стыда, без совести, без каких бы то ни было моральных принципов и устоев. Поэтому удивляться чему бы то ни было в их шагах и решениях уже давно не приходится", - добавил Картаполов.

Глава думского комитета подчеркнул, что Россия никогда не будет действовать так же, как ВСУ, даже в рамках зеркального ответа на украинские удары. "Мы, в отличие от них, никогда не воюем с мирным населением", - напомнил парламентарий.

О поездке в Санкт-Петербург

В Петербурге Картаполов принял участие в отправке на фронт очередной партии техники от благотворительного фонда "Суворов" - депутат возглавляет его попечительский совет. В конвой вошли автомобиль повышенной проходимости, квадроцикл и два мотоцикла. В общей сложности с начала СВО фонд отправил на передовую уже 210 автомобилей, а общий объем переданных в зону боевых действий материальных средств в денежном выражении составляет более 1 млрд рублей.