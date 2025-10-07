ТАСС: в Харьковской области уничтожили пункт дислокации бригады спецназа ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ударами авиации уничтожены пункты дислокации 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 1-й бригады спецназначения в районе Бологовки и Чугуновки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении на участке фронта Меловое-Хатнее в ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника 3-й отмбр ВСУ и боевая бронированная машина. Ударами авиации уничтожены пункты дислокации 3-й отмбр и 1-й отдельной бригады спецназначения в районе Бологовки и Чугуновки", - сказал собеседник агентства.