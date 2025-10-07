Марочко: бойцы РФ отбили часть лесополосы в 9 км от Купянска
04:02
ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Военные РФ отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, что в 9 км от Купянска в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в результате ударов российским бойцам удалось сократить расстояние к западным окраинам Купянска.
"Так, после уничтожения опорного пункта вооруженных формирований Украины северо-западнее Степовой Новоселовки наши войска заняли часть лесополосы, расположенной в 9 км восточнее Купянска", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что российские силы также улучшили тактическое положение в районе Песчаного.