Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Марочко: бойцы РФ отбили часть лесополосы в 9 км от Купянска

Военный эксперт добавил, что российские силы также улучшили тактическое положение в районе Песчаного
Редакция сайта ТАСС
04:02

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Военные РФ отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, что в 9 км от Купянска в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, в результате ударов российским бойцам удалось сократить расстояние к западным окраинам Купянска.

"Так, после уничтожения опорного пункта вооруженных формирований Украины северо-западнее Степовой Новоселовки наши войска заняли часть лесополосы, расположенной в 9 км восточнее Купянска", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что российские силы также улучшили тактическое положение в районе Песчаного. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине