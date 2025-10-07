Над регионами России за ночь сбили 184 украинских БПЛА

Над Курской областью уничтожили 62 беспилотника

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Так, 62 дрона сбили над территорией Курской области, 31 - над Белгородской областью, 30 - над Нижегородской областью, 18 - над Воронежской областью, 13 - над акваторией Черного моря, 6 - над Липецкой областью, 5 - над Калужской областью, 4 - над территорией Тульской области, по 3 БПЛА - над Ростовской, Рязанской областями, по 2 БПЛА - над Брянской, Орловской областями, Республикой Крым, а также 2 - над Московским регионом, в том числе один летевший на Москву и один перехватили над Вологодской областью.