ВС РФ уничтожили пункт БПЛА и пехоту ВСУ на краматорско-дружковском направлении

В Минобороны России отметили, что на том же участке фронта бойцы ликвидировали пикап противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и живую силу противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения разведки позиций ВСУ операторами FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен пункт управления БПЛА противника на краматорско-дружковском направлении. Обнаружив ПУ БПЛА, операторы ударных дронов уничтожили цель вместе с живой силой, лишив противника возможности проводить разведку и корректировать свои подразделения на данном участке проведения СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на том же участке фронта бойцы группировки уничтожили пикап ВСУ. "В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО операторами ударных дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении был обнаружен автотранспорт (пикап) ВСУ, находящийся под противодроновыми сетями. Обнаружив цель и обойдя сети, операторы ударного БПЛА прямым попаданием уничтожили машину", - сказали там.

Отмечается, что бойцы группировки также уничтожили антенну управления БПЛА противника, находящуюся в лесополосе.