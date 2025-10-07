В ДНР заявили о бегстве подразделения "Азова" из Красноармейска

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что боевики были переброшены в город недавно

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Подразделение боевиков "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) сбежало из Красноармейска. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, боевики были переброшены в город недавно.

"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", - сказал он.

Кимаковский уточнил, что при выходе из Красноармейска часть беглецов была уничтожена.