Операторы дрона-перехватчика за два месяца сбили 50 украинских БПЛА на Запорожье

Боец 112-го отдельного разведывательного батальона с позывным Царь рассказал, что у цели российского "Сокол-И" практически нет шансов скрыться

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Операторы российского дрона-перехватчика "Сокол-И" за два месяца с момента поступления БПЛА на вооружение уничтожили более 50 украинских беспилотников, залетевших на территорию Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал боец 112-го отдельного разведывательного батальона с позывным Царь.

"Этот самолет неплохо себя показывает, есть много фактов сбития и много расчетов у нас с ними работают. Мы сбивали "Фурии", "Лелеки", то есть много крыльев-разведчиков и ударных. Есть жирные, хорошие цели. Применение отличное, достойный самолет, благодаря ему было спасено много жизней. За чуть менее чем два месяца мы сбили с помощью этого самолета порядка 50 украинских объектов. В основном это были ударные крылья", - рассказал он ТАСС.

Царь подчеркнул, что у цели российского "Сокол-И" практически нет шансов скрыться.